Москва, 17 мая 2022, 12:00 — REGNUM Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила за сутки девять пунктов управления ВСУ, а также 93 района сосредоточения живой силы и военной техники, заявил 17 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, российская авиация также поразила три склада боеприпасов в районе Лупарево и Шевченково Николаевской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.