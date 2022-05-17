Ставрополь, , 11:59 — REGNUM В Ставропольском крае с начала 2022 года произошло 73 автоаварии, в которых пострадали 77 детей, еще двое погибли. В ГИБДД обеспокоены ростом числа ДТП с участием несовершеннолетних в городах Ессентуки, Кисловодск, Ставрополь, Невинномысск, а также в Благодарненском, Ипатовском, Курском, Минераловодском, Александровском, Арзгирском, Апанасенковском, Буденновском и Нефтекумском округах.

ГИБДД See2me.ru

Кроме того, зафиксировано увеличение количество автоаварий с детьми-велосипедистами в регионе Кавминвод. В связи с ростом числа ДТП и показателя детского травматизма на дорогах сотрудники Госавтоинспеции совместно с минобром Ставрополья в преддверии летних каникул начали проведение широкомасштабных профилактических мероприятий «Внимание, дети!».

С 19 по 29 мая по всему краю будут проведены рейды, в которых примут участие участковые-уполномоченные и сотрудники отделов по делам несовершеннолетних, члены совета отцов, представители общественности, студенты. Они будут напоминать несовершеннолетним и водителям о правилах дорожного движения.