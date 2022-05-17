Москва, , 11:58 — REGNUM Россией не останется без интернета. Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты».

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Лавров, соответствующие задачи ранее были сформулированы российским президентом Владимиром Путиным, и они будут выполнены.

«В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после того, как ко власти в ФРГ пришел канцлер Олаф Шольц, Германией были утрачены последние признаки самостоятельности.