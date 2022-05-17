Москва, 17 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Россия не останется без интернета. Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления в ходе федерального просветительского марафона «Новые горизонты».

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Как отметил Лавров, соответствующие задачи ранее были сформулированы российским президентом Владимиром Путиным, и они будут выполнены.

«В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после того как к власти в ФРГ пришел канцлер Олаф Шольц, Германией были утрачены последние признаки самостоятельности.