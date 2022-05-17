Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Сотрудники закрытой иностранными владельцами сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» делятся в интернете своими предположениями о дальнейшей судьбе персонала и самой сети. Корреспондент ИА REGNUM изучил комментарии работников уходящего фастфуда.

Дарья Драй ИА REGNUM Ресторан McDonald’s на улице Большой Морской в Петербурге

Сотрудники сети получили в рассылке письма с уведомлениями о предстоящей продаже корпоративного бизнеса «Макдоналдс» в России новому владельцу. После передачи активов сеть будет функционировать уже под другим именем.

«Планируется, что управленческая команда останется неизменной, а предприятия Макдоналдс, работающие в России по франшизе, смогут стать частью нового бренда», — говорится в сообщении генерального директора сети в России Олега Пароева.

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Несмотря на то, что внутренняя информация распространялась под знаком «конфиденциально», она всё равно распространилась по различным каналам.

У сотрудников франшиз под брендом «Макдоналдс» появились вопросы о том, что будет в дальнейшем с их местом работы. На запрос пользователя о том, что будет с меню сети, поменяют ли название бургеров, ему утвердительно ответили — «да».

Между тем кто-то уже предположил, что если «Макдоналдс» запретит своей бывшей российской «дочке» делать бургеры, то в меню могут появиться блины и пончики. При этом некоторые участники сетевых обсуждений, учитывая современную обстановку, предлагают «забить болт на их запреты» и продолжать делать привычные позиции меню.

Касательно судьбы сотрудников мнения расходятся. «Должны всех уволить по ликвидации. Потом на следующий день прийти написать заявление в новую компанию со сохранением должности и ставки», — полагает Руслан М.

Два варианта развития ситуации предположил Василий Б. Если в первом случае во всех ресторанах, открытых по франшизе, поменяют только вывеску и интерьер, а юридическое лицо останется неизменным, то во втором — изменения уже будут носить юридический характер: сотрудников могут уволить по причине ликвидации предприятия, при этом их должны уведомить об этом за два месяца.

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Работники также иронично прогнозируют, что сувенирная продукция и прочие предметы, имеющие прямое отношению к «Макдоналдсу», в будущем времени значительно подорожают как свидетельства былой эпохи. На площадках интернет-объявлений уже стали появляться новые предложения о продаже стакана с изображением бренда с жетоном за тысячу рублей, а другой «предприниматель» за два стакана просит 20 тыс. рублей. При этом если в других городах ещё можно встретить объявления о продаже еды из «Макдоналдс», то Петербург ограничивается только бумажной продукцией, тарой и жетонами.

При обсуждении будущего наименования новой сети вспомнили предложения, прозвучавшие ранее (к примеру, «Дядя Ваня»). А Веня В. предположил, что от старого названия оставят короткое и ёмкое «Мак». К тому же оно достаточно часто используется в обиходе у жителей России.

Напомним, что волна закрытия основных ресторанов прошла в Петербурге 14 марта 2022 года. После этого открытыми остались лишь рестораны, открытые по франшизе: на Московском вокзале, в аэропорту «Пулково», на Балтийском и Финляндском вокзалах.