Каракас, 17 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею начать расследование заговора с целью убийства с участием бывшего депутата, оппозиционера Хуана Гуайдо, и представителей крайне правых сил. Об этом пишет Prensa Latina.

Senado Federal Хуан Гуайдо

В ходе выступления, которое транслировалось по телевидению, президент сказал, что после откровений бывшего министра обороны США Марка Эспера о попытках вторжения в Венесуэлу и убийствах высокопоставленных правительственных чиновников, необходимо начать процесс против тех, кто к этому причастен.

В книге «Священная клятва» Эспер утверждает, что 5 февраля 2020 года делегация венесуэльского оппозиционера Гуайдо обсуждала с сотрудниками службы безопасности и минобороны администрации Дональда Трампа специальную операцию по похищению или убийству главы венесуэльского государства Николаса Мадуро.

На встрече, которая проходила в Белом доме в Вашингтоне, присутствовали Хулио Борхес, Карлос Веккио и Хуан Виктор Сальседо Маркес, последний из которых, как выяснилось, приходится Хуану Гуайдо двоюродным братом.

«Уже были другие разоблачения, например, Джона Болтона — бывшего советника по национальной безопасности США, <…> и роль этих людей крайне правого толка, призывающих к санкциям, призывающих к вторжению, призывающих к убийству, <…> раскрыта», — сказал Мадуро.

Он напомнил, что спустя четыре года после переизбрания на пост президента Венесуэлы он продолжает противостоять трудностям и говорить правду в лицо народу.