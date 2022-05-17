Ереван, , 11:53 — REGNUM Организаторы акций неповиновения в Ереване приостановили протесты до вечера. Об этом 17 мая сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вице-спикер парламента Армении от оппозиции Ишхан Сагателян.

Акция протеста в Ереване Photolure

Протестующие, выступая за отставку премьер-министра республики Никола Пашиняна, с утра блокировали десятки улиц в столице. Правоохранители задержали сотни активистов, участки полиции оказались заполнены.

«Движение в городе было парализовано. Сегодня наши граждане доказали, что контролируют ситуацию, а у Никола нет власти», — написал Сагателян.

Он отметил, что сотрудники полиции уже не могут противостоять протестующим, которые перекрывают улицы по своему желанию. Вице-спикер призвал приостановить акцию неповиновения. Вечером он пригласил сторонников прийти на митинг на площадь Франции.

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