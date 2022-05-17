Новокузнецк, Кемеровская область, 17 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области перед судом предстанет 35-летний житель Новокузнецка по обвинению в организации и проведении азартных игр. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в нежилом помещении в Центральном районе Новокузнецка было оборудовано помещение для игры в покер. Подпольное казино проработало с октября по ноябрь 2021 года.

«Клиенты в игорное заведение приглашались через смс-оповещение. После проведения оперативного мероприятия в помещении обнаружены и изъяты игровые столы, фишки и карты, в кассе обнаружены денежные средства в сумме 12 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательная база, материалы направлены в суд.