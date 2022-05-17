Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В зоопарке Ростова-на-Дону выбрали имя детёнышу краснокнижного такина-мишми, появившемуся на свет в марте 2022 года. Большинство горожан высказались за имя «Джеральд», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе зоосада.

Центральный вход в Ростовский зоопарк Александр Погожев © ИА REGNUM

На втором месте по популярности стало имя «Добрыня». Однако оно уступило «Джеральду» в несколько десятков голосов.

ИА REGNUM сообщало, что эти животные занесены в Красную книгу как уязвимый вид, находящийся под угрозой исчезновения. Такины обитают в горных районах Азии. Дикая популяция насчитывает около 25 тыс. животных.

Читайте ранее в этом сюжете: В зоопарке Ростова-на-Дону родился краснокнижный такин