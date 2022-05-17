Гавайи, США, , 11:51 — REGNUM Актёр Эзра Миллер грозил полицейским засудить их за «преступление на почве ненависти» во время задержания. Об этом 17 мая пишет TMZ.

Эзра Миллер (справа) Gage Skidmore

По данным СМИ, Миллер жаловался на боль в запястьях из-за наручников — он требовал от правоохранителей «быть осторожнее», так как повреждение нервов на его запястьях может иметь «катастрофические последствия» для музыкальной карьеры. Актёр также потребовал не называть его «сэром», так как он является «трансгендерным небинарным человеком»: «Если вы назовёте меня так снова, технически это будет рассчитано как преступление на почве ненависти, согласно федеральному закону США», — заявил Миллер.

Ранее актёра дважды арестовывали за неадекватное поведение в заведениях на Гавайях (США). Миллеру уже выписали один штраф в размере $500.

ИА REGNUM напоминает, что Эзра Миллер помимо актёра является барабанщиком и вокалистом в группе «Sons of an Illustrious Father». Он описывает себя как квира, а также просит использовать по отношению к нему местоимение «они».

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