Москва, , 11:51 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила государствам-участникам НАТО сначала разобраться, кто из них террорист, а кто представитель демократии.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом она прокомментировала заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по членству Финляндии и Швеции в НАТО.

«Это же втягивание, это никакая не инициатива стран, это втягивание стран в этот альянс. Второй момент — это «единство» так называемое в рядах, которое нам сейчас и демонстрируют. Как интересно получается: оказывается, один член НАТО обвиняет других членов НАТО в наличии террористических элементов во властных структурах этих государств», — сказала она в программе «Соловьев Live».

Странам НАТО необозримо разобраться «внутри себя, кто у них террорист, а кто у них демократия», добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что делегации из Хельсинки и Стокгольма могут не утруждать себя уговорами. По его словам, в парламентах этих государств есть сторонники терроризма. Также Эрдоган подчеркнул, что не собирается одобрять вступление в НАТО стран, которые вводили санкции против Турции.

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