Орел, , 12:02 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик» и ведущего специалиста отдела строительного контроля учреждения утверждено прокуратурой Орловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова.

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Дело было возбуждено и расследовалось по статье о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые незаконно подписали акты о приемке якобы выполненных работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на территории детского лагеря «Ветерок» в рамках национального проекта «Демография». При этом на момент подписания документов работы в полном объёмы исполнены не были, часть работ была проведена с нарушением строительных норм. В частности, подрядчики использовали материалы, которые не соответствовали требованиям проектной документации. В результате объект в эксплуатацию не ввели.

Ущерб, причинённый бюджету, оценивается в более чем 22,7 млн рублей, нарушены права, законные интересы регионального Управления физической культуры и спорта и граждан на охрану и укрепление здоровья, развитие физической культуры и спорта.

Уголовное дело будет направлено в Заводский суд Орла для рассмотрения по существу.