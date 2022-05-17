Тюмень, 17 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Тюмень после первой майской грозы превратилась 17 мая в Венецию. С водой на улицах коммунальщики борются с утра, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Тюменская Венеция

За сутки выпало около 70% месячной нормы осадков. Большая часть воды ушла из города по основному городскому коллектору. На подтопленные территории, где нет ливневой канализации, коммунальные службы вывели откачивающую технику.

А пока тюменцы делятся друг с другом в социальных сетях фотографиями огромных луж во ворах города.