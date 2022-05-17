Москва, , 11:49 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов ожидает возвращения пионерии в школы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Пионеры в музее

«Сегодня на фоне того, когда фашизм взял нас за горло, когда он снова возродился в самой грубой нацистско-бандеровской форме, возрождение детско-юношеского движения имеет исключительно принципиальное значение. Мне по секрету сказали, что выйдет указ или закон президента о возрождении этого движения во всех учебных заведениях, мы будем это не только приветствовать, но и сделаем все, чтобы оно широко шагало по нашей стране», — сказал Зюганов.

Он назвал такое решение «подарком президента» Владимира Путина.

«Смущала идеология, а ведь идеология была проста: любить свою страну, хорошо учиться, быть крепким, здоровым, заботиться о старших, помогать ближним, тимуровское движение помогло многим выжить во время войны», — добавил коммунист.

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