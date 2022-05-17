Москва, , 11:49 — REGNUM Не все немецкие политики сохранили чувство собственного достоинства. Об этом 17 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на III просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он этим славится. Его хамство уже давно стало притчей во языцех. И остающиеся в ФРГ политики с чувством собственного достоинства не раз привлекали к этому внимание», — заявил Лавров.

«Но руководящие сотрудники и руководство Германии… когда канцлера Шольца спросили как вы к этому относитесь, он ответил, что оставляю это на ваше усмотрение — как трактовать эту ситуацию, когда вас называют обиженной ливерной колбасой. Иными словами, он не обиделся, и слово «обиженная» можно убрать из этой формулы», — отметил он.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его нежелания посетить Украину.