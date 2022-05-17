Манагуа , 17 мая 2022, 11:48 — REGNUM В Никарагуа стартовала национальная кампания по вакцинации против гриппа. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на заявление минздрава страны.
По данным органов здравоохранения Никарагуа, кампания по вакцинации началась в городе Окоталь, столице департамента Нуэва-Сеговия на севере страны.
Директор отдела по надзору за здоровьем минздрава страны Кристиан Толедо напомнил, что департамент Нуэва-Сеговия был выбран из-за результатов в области здравоохранения, включая борьбу с COVID-19. Он призвал никарагуанцев пройти вакцинацию, поскольку прививка является абсолютно бесплатной.
По данным ведомства, в течение десяти дней по всей стране планируется ввести около 844 000 доз вакцины от гриппа.