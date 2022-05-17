Манагуа , , 11:48 — REGNUM В Никарагуа стартовала национальная кампания по вакцинации против гриппа. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на заявление минздрава страны.

Вакцина от гриппа Ramstein.af.mil

По данным органов здравоохранения Никарагуа, кампания по вакцинации началась в городе Окоталь, столице департамента Нуэва-Сеговия на севере страны.

Директор отдела по надзору за здоровьем минздрава страны Кристиан Толедо напомнил, что департамент Нуэва-Сеговия был выбран из-за результатов в области здравоохранения, включая борьбу с COVID-19. Он призвал никарагуанцев пройти вакцинацию, поскольку прививка является абсолютно бесплатной.

По данным ведомства, в течение десяти дней по всей стране планируется ввести около 844 000 доз вакцины от гриппа.