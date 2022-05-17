Новосибирск, 17 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 79 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 257 673. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в региональном оперативном штабе.

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По данным оперштаба, за сутки в Новосибирской области выздоровел 91 ковид-пациент, за всё время — 250 876.

Жертвами COVID-19 в регионе стали 5 648 человек. За сутки скончалась 75-летняя женщина. В отделениях реанимации в настоящее время находятся 70 ковид-пациентов, на ИВЛ — 16.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в регионе было подтверждено 75 случаев COVID-19, выздоровели 77 человек, скончался один ковид-пациент.