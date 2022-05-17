Москва, 17 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Российские предприятия, ориентированные на потребительский рынок, на сферу услуг, в особенности предприятия малого и среднего бизнеса, уже в ближайшие месяцы столкнутся с негативными изменениями в экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Это выразится в сокращении спроса на товары и услуги в условиях ожидаемого снижения реальных располагаемых доходов населения, росте себестоимости в условиях инфляции, что вызовет необходимость повышения цен, чреватого новым оттоком потенциальных покупателей и потребителей, — сказал Мастеров. — В такой ситуации работникам этих предприятий не следует ожидать активной индексации заработной платы, поскольку их работодателям придется решать сложные задачи оптимизации и сокращения расходов везде, где только возможно, в условиях сжатия потребительского рынка и удорожания себестоимости производства продукции и оказания услуг».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, почувствовал ли российский крупный бизнес негативные изменения, происходящие в экономике РФ.