Москва, , 11:47 — REGNUM Украина не смогла бы самостоятельно провести инсценировку в Буче без поддержки западных пиар-компаний и информационных советников. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Самое страшное, что мы увидели в плане этой чудовищной информационной войны, — это потоки лжи, фейки, это инсценировки порой настолько чудовищные, что человеческое сознание не может себе представить», — сказал Песков.

Он отметил, что имеет в виду «мастерски, кровожадно сделанную инсценировку в Буче под Киевом».

«Понятно, что украинские специалисты сами вряд ли могли бы так профессионально работать», — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, на них работает армия специалистов по ведению информационной войны: пиар-компаний, телевизионщиков, информационных советников.

Песков добавил, что должно быть проведено независимое расследование инсценировки в Буче, необходимо вывести её на чистую воду.

Напомним, российские войска покинули Бучу 30 марта, а через четыре дня, когда в город прибыли сотрудники СБУ, украинские пропагандисты заявили о убийстве мирных жителей. При этом 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук записал видеообращение, в котором подтвердил отсутствие в городе российских военных, но не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах людях.