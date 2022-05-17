Брюссель, , 11:45 — REGNUM Все решение о расширении Североатлантического альянса должны приниматься членами НАТО единогласно. Об этом заявила глава министерства обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, комментируя позицию Турции по вопросу о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что Германия, которая сама поддерживает желание этих двух стран присоединиться к НАТО, считает важным поддерживать диалог с Турцией по этому вопросу и выслушать её аргументы.

«Важно вести очень интенсивные переговоры с Турцией, важно чтобы сомнения или аргументы, которые приводятся, воспринимались серьёзно», — цитирует ТАСС главу оборонного ведомства.

Ламбрехт считает, что Анкара «позволит убедить» в том, что от расширения блока выиграют не только Финляндия и Швеция, но и все страны-участницы НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приезд делегаций из Финляндии и Швеции в Турцию не изменит позицию Анкары по вступлению скандинавских стран в НАТО. Он подчеркнул, что Турция не скажет «да» вхождению в организацию по безопасности тех стран, кто налагает санкции против страны. Эрдоган добавил, что уговоры на официальную позицию Анкары по этому вопросу не повлияют.

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