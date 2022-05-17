Чита, 17 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья 17 мая известило о вынесении приговора по уголовному делу об убийстве новорожденного ребенка в Чите.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

Суд установил, что у женщины на иждивении находилось двое малолетних детей 2015 и 2016 года рождения. Родив 2 декабря 2020 года по месту своего жительства доношенного жизнеспособного ребенка, она совершила его убийство, перекрыв футболкой дыхательные пути и вызвав тем самым механическую асфиксию.

Утром на следующий день она выбросила тело в мусорный контейнер, где его обнаружил дворник.

Преступление было раскрыто спустя более года в ходе проведения геномной экспертизы, образцы для которой отбирались у женщин, проживавших поблизости от места обнаружения трупа новорожденного.

Обвиняемая в полном объеме признала вину, объяснив причины содеянного тяжелым материальным положением и наличием на иждивении двух малолетних детей.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, это скучилось во дворе дома по улице Усуглинская. Полицейскими совместно со следователями проводились масштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности злоумышленницы.

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