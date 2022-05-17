Ставрополь, 17 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В субъектах Северо-Кавказского федерального округа отмечается улучшение ситуации по коронавирусу. Число заболевших еженедельно идет на спад. За сутки в регионе было выявлено всего 84 новых случая заболевания COVID-19. Такие данные привел 16 мая федеральный оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Больше всего пациентов с COVID-19 было выявлено в Ставропольском крае — 30 человек. Меньше всего — в РСО-Алании, где заболели за последний день пять человек.

При этом в СКФО было зафиксировано за последние сутки два случая летального исхода COVID-19. По одному человеку скончались в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарии.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за улучшения ситуации по коронавирусу в Карачаево-Черкесии был закрыт последний ковидный госпиталь.

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