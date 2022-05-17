Курск,
17 мая 2022, 11:45 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности об обстреле села Алексеевка в Глушковском районе.
Губернатор Курской области сообщил подробности об обстреле села Алексеевка в Глушковском районе
«Незначительные повреждения на вышке сотовой связи: перебиты несколько кабелей. Аварийная бригада восстановит мобильную связь в скором времени.
Уточнения по школе. Дети в приграничных районах с февраля находятся на дистанционном обучении. Здание школы незначительно пострадало, осколки попали в столовую», сообщил Старовойт.
Губернатор также пообещал жителям села оказать помощь в восстановлении всех поврежденных зданий.
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