Сеул, , 11:45 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 543 человека. Об этом 17 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники. По состоянию на 00:00 17 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 044 887 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%. Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 739 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 563 802 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,8%. «Бустерную» дозу получил 6663 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 233 246 человек. Четвертую дозу вакцины получили 54 927 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 3 522 370 человек. Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 35 117 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 830 429.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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