Лима, , 11:43 — REGNUM Отдел перуанской прокуратуры, специализирующийся на борьбе с отмыванием денег, направил президенту страны Педро Кастильо анкету о расследовании в отношении беглого экс-главы администрации президента Бруно Пачеко и бизнесвумен Карелим Лопес. Об этом пишет Prensa Latina.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

Прокурор Лус Такире согласилась на просьбу президента ознакомиться с вопросами о его финансовых отношениях с Пачеко и контактах, которые он имел с Лопес.

По словам Такире, президент ответит в письменном виде в силу своих прерогатив в качестве главы государства.