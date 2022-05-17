Москва, , 11:42 — REGNUM В Московской области за январь–март 2022 года произведено 28,6 тыс. тонн. Это почти в два раза больше по сравнению с тем же периодом 2021 года (16 тыс.), сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.

Мороженое eak_kkk

Отмечается, что Подмосковье занимает первое место среди других регионов России по производству мороженого. Второе место занимает Краснодарский край (13,4 тыс. тонн), на третьем — и Омская область (7,8 тыс. тонн).

Доля производства Московской области от общего объема производства мороженого в России составляет больше 27%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине запустили новую линию по производству мороженого.

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