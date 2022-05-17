Курск, 17 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Вышка сотовой связи повреждена в результате обстрела украинскими военными села в приграничном районе Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил 17 мая в своём телеграм-канале.

Pixabay.com Вышка мобильной связи

Он отметил, что появились уточнения по обстрелу села Алексеевка в Глушковском районе. Из-за повреждений кабелей не работает мобильная связь, но аварийная бригада её скоро восстановит.

«Незначительные повреждения на вышке сотовой связи: перебиты несколько кабелей», — написал Старовойт.

Он добавил, что незначительно пострадало здание школы — осколки попали в столовую. Детей в школе не было, с февраля в приграничных районах они учатся дистанционно.

Жителям села помогут восстановить поврежденные дома.

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