Москва, 17 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Чистый приток инвестиций в американские ценные бумаги пошел по наклонной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

geralt Ценные бумаги

«Американская экономика — самая спекулятивная, и настроения, касающиеся ситуации с инфляцией, мгновенно отражаются на настроениях инвесторов, — сказал Тимофеев. — Не только американские акции, но теперь и облигации на фоне снижения индексов стали показывать снижение доходности. С января S& P 500 уже просел на 17%, высокотехнологичный Nasdaq Composite — на 27%. Да и чистый приток инвестиций в американские ценные бумаги пошел по наклонной: в марте — 17 млрд долларов, в апреле — уже 11 млрд долларов, а за май на сегодняшний день только 2,5 млрд долларов. Инвесторы осторожничают и ждут еще большего падения. Американские инвестиции застряли в «пробке», и на бирже нет достаточного объема для драйва».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что в настоящее время нет условий для дальнейшего роста доллара.