Харьков, Украина, 17 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. С начала мая 2022 года саперами из числа военнослужащих Росгвардии было уничтожено в Харьковской области свыше 1,5 тысячи взрывоопасных предметов. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба ведомства.

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«С начала мая в приграничных с Российской Федерацией районах Харьковской области саперы Росгвардии уничтожили более полутора тысяч взрывоопасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, минометные мины, выстрелы к гранатомётам, снаряды к РСЗО, противопехотные и противотанковые мины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что жители освобожденных от киевских боевиков сел часто сами обращаются к саперам с просьбой об уничтожении боеприпасов, которые они находят на улицах городов и сел, а также во время полевых работ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10» в ударном варианте начали применять на Украине Вооружённые силы России.