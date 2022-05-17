Москва, , 11:39 — REGNUM Строительство атомной электростанции (АЭС) в Калининградской области возможно как второй шаг после разворота на регион «Северного потока — 2» и под конкретный проект, требующий колоссальной энергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил первый замглавы фракции СРЗП депутат Госдумы от Калининградской области Олег Нилов.

Олег Нилов Duma.gov.ru

«Для энергетической безопасности региона, в первую очередь, я считаю, нам нужно завернуть «Северный поток — 2» на Калининградскую область. Это, во-первых, гораздо проще, и во-вторых, решение само просится таким образом обеспечить субъект РФ газом. От этого вопроса будет зависеть очень многое, во всяком случае экономический прорыв в сельском хозяйстве, промышленности, да и в обеспечении населения региона, которое живет в частных домах», — отметил Нилов.

Вторым шагом возможно строительство АЭС.

«Второе, учитывая, что проектные работы, многомиллиардные вложения уже осуществлены для строительства атомной электростанции, я считаю, что, конечно, этот проект может быть осуществлен следующим шагом, после газификации через СП. И в развитие первого прорыва, который может быть осуществлен на базе газификации, могут осуществляться и другие сверх, суперпроекты, которые, понятно, должны быть заранее спроектированы и что называется идти параллельно», — рассуждает парламентарий.

При этом депутат настаивает на проработке проекта, под который потребуются мощности новой АЭС.

«Неправильно строить атомную электростанцию, а потом думать, куда деть электроэнергию. Сначала нужно разработать проект с колоссальным энергетическим потреблением и под этот проект тогда принимать решение о строительства АЭС», — подчеркнул Нилов.

Таким проектом могло бы стать многопрофильное высокотехнологическое производство, полагает он.

«Прорывной кластер, который основывается в том числе на свободной экономической зоне, Калининградская «солнечная долина» по производству многопрофильного высокотехнологического, прогрессивного, дорогого», — рассуждает он.

В качестве аргумента для строительства АЭС Нилов отметил тенденцию перехода на «зеленую энергетику».

«Зеленые» нас подталкивали, предлагали отказаться от нефти, газа, угля — давайте откажемся и построим не город-сад, а регион-сад, который будет использовать только чистую энергетику, а «зеленые» признают такой энергетикой атомную», — добавил депутат Госдумы.

На фоне санкций и антироссийской политики Польши и Литвы возрастают энергетические риски для Калининградской области. После воссоединения Крыма с Россией эксперты обсуждают проблемы обеспечения безопасности региона в условиях возможной блокады.

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