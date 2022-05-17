Симферополь, , 11:38 — REGNUM На освобождённых территориях Украины будет обеспечена спокойная обстановка. Об этом журналистам 17 мая заявил заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«И Херсонская область, и те регионы Украины, которые освобождены от нацизма, от нацистов и от ВСУ, они могут быть уверены, что все там будет спокойно. Жизнь подтверждает, что это так. В Херсонской области осуществляется посевная, идут торговые взаимоотношения с Крымом. И с Запорожской областью такая же история. Специальная военная операция закончится и будет продолжаться мирная, спокойная жизнь во благо людей», — сказал Фикс «Крым 24».

Вице-спикер также добавил, что полностью обеспечена безопасность Крыма, и нет никаких сомнений в обеспечении безопасности Крымского моста.

«Крымчане могут быть уверены на 100%, что ничего Крыму не угрожает», — подчеркнул Фикс.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил о намерении Украины разрушить Крымский мост «при первой возможности». Впрочем, позже советник главы МВД Украины Виктор Андрусов признал, что это невозможно.