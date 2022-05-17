Симферополь, 17 мая 2022, 11:38 — REGNUM На освобождённых территориях Украины будет обеспечена спокойная обстановка. Об этом журналистам 17 мая заявил заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс.
Вице-спикер также добавил, что полностью обеспечена безопасность Крыма, и нет никаких сомнений в обеспечении безопасности Крымского моста.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил о намерении Украины разрушить Крымский мост «при первой возможности». Впрочем, позже советник главы МВД Украины Виктор Андрусов признал, что это невозможно.