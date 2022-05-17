Кострома, , 12:17 — REGNUM Торговый дом «ЦСК» приступил к завершению благоустройства самого известного парка Костромы — Центрального. Об этом сообщает администрация города.

Работы в Центральном Администрация Костромы

Подрядчик занялся выравниванием аллей, завёз песок и щебень. В ближайшее время на объект доставят тротуарную плитку. По условиям контракта до 30 ноября текущего года компании предстоит привести в порядок основную часть парка — выложить дорожки, бортовой камень, выполнить озеленение клумб, установить скамейки, освещение, водоотведение и систему видеонаблюдения.

Второй этап благоустройства начнётся в 2023 году. В его рамках приведут в порядок площадку, где ранее располагались детские аттракционы. На этом месте организуют игровую площадку, лабиринт, место для катания на роликах, «лужайки для отдыха» и площадки для массовых мероприятий.

Напомним, история благоустройства Центрального парка сложна. Первый подрядчик — производственно-коммерческая фирма «НОВОТЕК» из Москвы продемонстрировал «низкие темпы производства» работ, контракт с ним был расторгнут в ноябре 2021 года. После этого администрация объявила новый конкурс по поиску исполнителя, по итогам которого за объект взялась фирма «Европа» из Нерехты. Контракт был заключен 14 января 2022 года и расторгнут менее чем через месяц — 8 февраля по «соглашению сторон». Вероятно, подрядчик остался недоволен ценой договора. После этого благоустройство было решено разделить на две части — историческую зону парка и аттракционы. Конкурс по выбору подрядчика на второй этап будет проведён в следующем году.

Кроме парка нынешний исполнитель — ТД «ЦСК» занимается реализацией четырёх экологических проектов в области. Он реконструирует главную канализационную артерию Костромы — Коркинские очистные сооружения, строит подобный объект в Волгореченске, сооружения и ливнёвку в областном центре. Благоустройство Центрального финансируется из федерального бюджета в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В месте отдыха находится восстанавливаемый храмовый комплекс Костромского кремля и известный памятник Ленину, поставленный на гранитное основание не созданного памятника в честь 300-летия дома Романовых. На открытие кремля ждут патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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