Ярославль, 17 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля планирует рассмотреть заявление об отставке мэра Ярославля Владимира Волкова на очередном заседании 18 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в представительном органе.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

О своей отставке Волков заявил в соцсетях 16 мая. Между тем по состоянию на утро 17 мая заявление о сложении полномочий мэром в муниципалитет пока не поступало. 17 мая Владимир Волков продолжал подписывать официальные документы, они опубликованы на сайте мэрии.

Между тем заявление от Волкова в муниципалитете ждут, оно должно быть рассмотрено первым вопросом на заседании 18 мая. Депутаты не принимают решение об удалении в отставку, а лишь фиксируют факт прекращения полномочий. Быть мэром Ярославля Волков прекратит с даты, которую укажет в своём заявлении. Если же дата не будет указана, полномочия прекратятся со дня поступления документа в муниципалитет.