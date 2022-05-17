Казань, 17 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. С начала эпидемического сезона (с 12 апреля) в медорганизации Татарии по поводу присасывания клещей обратились 955 человек, что в три раза выше аналогичного показателя в 2021 году. Как сообщает управление Роспотребнадзора по РТ, с 16 по 27 мая в республике организована работа горячей линии по вопросам профилактики клещевых инфекций.

Клещ

В регионе в этом году исследовали 162 снятых с людей клеща, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выявлен в 44 клещах (22,6% от числа пострадавших), возбудитель клещевого вирусного энцефалита не выделен, возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека выделен из одного клеща.

Акарицидные обработки в республике проведены на площади 534,5 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются 30 административных территорий.

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