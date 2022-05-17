Улан-Удэ, 17 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Бурятии подвели промежуточные итоги мер по поддержке бизнеса в условиях санкций. Как сообщили корреспондентуИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, предприниматели получили федеральных мер поддержки на 8 млрд рублей.

Egov-buryatia.ru Дом правительства Республики Бурятия

«Кредитными каникулами» на 6 месяцев воспользовалось 188 компаний из пострадавших отраслей на общую сумму более 2,2 млрд рублей. Реструктуризировано действующих кредитов под «плавающую» процентную ставку на общую сумму 1,2 млрд рублей», — добавили в правительстве.

Почти 3 тыс. предпринимателей коснулось продление сроков уплаты по упрощённой системе налогообложения и последующей рассрочке платежей. В республике работает 40 компаний в сфере IT, подпадающие под отмену налога на прибыль и проверок и другие льготы.