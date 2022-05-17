Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM В Ростовской области 37 медицинских работников, прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик, обратились в Росздравнадзор по вопросу трудоустройства. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Аксессуары врача

С 1 по 14 мая к специалистам обратились 37 медиков и фармацевтов, желающих работать в российских больницах. Людям оказана консультационная помощь, юридическая поддержка и сопровождение, выдан пакет информационных материалов по вопросу допуска к работе.

ИА REGNUM сообщало, что беженцам из Донбасса помогают найти работу в Ростовской области. В частности, в областном центре проводят анкетирование среди прибывающих граждан, консультируют желающих найти работу. Людям предлагают различные варианты трудоустройства, в том числе и с предоставлением жилья.

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