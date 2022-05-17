Барнаул, 17 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 17 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (267 842 человека, + 68 за сутки) выздоровели 258 412 человек (+29 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также известно, что за всё время в крае погибли 8629 пациентов с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек. При этом утверждается, что за последние сутки скончался один пациент. Проходят лечение 894 (+131 за последние сутки). Число тестирований возросло в 4610 до 5015 (на 405 больше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 840 (+4 за последние сутки) и 217 593 (+60 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 56 (-1 за сутки). Из них 21 подключены к аппарату ИВЛ (0 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 914 зараженных коронавирусом среди детей (+19 за последние сутки).

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