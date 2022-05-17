Москва, , 11:36 — REGNUM Ни свободы прессы, ни демократии в идеальном понимании на Западе нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Дмитрий Песков Kremlin.ru

По его словам, сейчас свобода СМИ на Западе превратилась в эфемерное понятие.

«Я ответственно заявляю, я уверен в том, что в коллективном Западе и в их средствах массовой информации свободы СМИ не существует в идеальном понятии так же, как не существует идеальной демократии», — подчеркнул Песков.

Он заявил также, что российской молодёжи нужно получать знания, которые позволят различать «где фейк, а где не фейк».

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