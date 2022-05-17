Анкара, , 11:36 — REGNUM Анкара ожидает визит российской делегации с участием вице-премьера Александра Новака. Об этом 17 мая пишет турецкая газета Star.

Турция

Отмечается, что первым пунктом повестки будут инвестиции. Также в ходе переговоров обсудят и другие экономические вопросы.

По информации издания, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить страну. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни визит в Анкару не готовится.