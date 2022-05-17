Ачинск, Красноярский край, , 11:36 — REGNUM Полицейские в Красноярском крае устанавливают обстоятельства падения ребёнка из окна. Как сообщили ИА REGNUM 17 мая в ГУ МВД по региону, инцидент произошёл в городе Ачинске.

Окна дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Днём 16 мая в полицию поступило сообщение о травмировании восьмилетней девочки. Она выпала из окна квартиры на пятом этаже. Ребёнка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Установлено, что в квартире, где проживает ребенок, идёт ремонт. Отец, устав проводить ремонтные работы, уснул. Предположительно в это время смотревшая в окно девочка не удержалась и упала с высоты.

Семья характеризуется положительно, на учёте в органах внутренних дел не состоит. Стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области двухлетняя девочка погибла, выпав из окна квартиры на пятом этаже.

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