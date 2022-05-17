Кострома, 17 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Утром 17 мая на единственном мосту через Волгу в Костроме был обнаружен чемодан, что спровоцировало значительные пробки в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Марина Романова Обследование чемодана, обнаруженного на единственном мосту через Волгу в Костроме

Предмет обследовали на наличие взрывчатых веществ, из-за этого движение по переправе пришлось остановить. Он оказался пустым. Пробки возникли на подъездах к мосту со стороны центра и Заволжья. На момент написания материала движение на некоторых улицах — Подлипаева, Ивана Сусанина, а также объезде улицы Магистральной затруднено.

В последний раз горожане столкнулись с такими же трудностями в мае, июне и августа 2021 года. В первый раз на переправе случилось две аварии, второе происшествие было связано со сломавшимся трактором. В третий раз на мосту загорелся электрический кабель, расположенный в техническом тоннеле. Пламя прорвалось наружу через отверстие деформационного шва. Этих обстоятельств оказалось достаточно, чтобы остановить движение в заволжском районе города и на подъездах с левого берега на несколько часов.