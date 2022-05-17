* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 11:33 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщили Afghanistan International, что силы Фронта сопротивления 16 мая захватили на некоторое время и сожгли контрольно-пропускной пункт в Доабе.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источникам, силы сопротивления забрали некоторое количество оружия и боеприпасов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не отреагировали на сообщение.

Источники, не пожелавшие назваться, рассказали Afghanistan International, что после атаки сил сопротивления по горным тропам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежали с блокпоста и спрятались среди домов в деревне Доаб. Однако при приближении крупного патруля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силы сопротивления покинули блокпост.

В последние недели силы Фронта сопротивления активизировали свои атаки на исламистов в провинциях Панджшер, Тахар и Баглан.

Халид Амири, командующий силами фронта в Панджшере, заявил 16 мая, что в ходе недавних столкновений более 200 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ранены.

Однако командир добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали, бросили в тюрьмы, пытали и убили многих мирных жителей, в том числе детей и стариков, в Панджшере, Андарабе и Варсадже.