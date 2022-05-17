Нижний Новгород, , 11:32 — REGNUM У Нижегородской области есть множество интересных проектов со странами Туркестана в сферах науки, образования и IT-технологий. Об этом 17 мая рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глеб Никитин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Во время своего выступления губернатор акцентировал внимание на нескольких темах, в том числе текущем товарообороте и перспективных направлениях сотрудничества.

«Наш торгово-экономический оборот со странами Азии составляет 600 миллионов долларов. В апреле мы во второй раз приняли участие в выставке «Иннопром» в Узбекистане. Нижегородская область заключила 14 соглашений, Нижний Новгород стал побратимом Бухары. У нас хорошее взаимодействие в сфере науки, IT», — сказал он.

Справка ИА REGNUM: международный дискуссионный клуб «Валдай» — экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году. За время существования площадки в ее работе приняли участие более 600 представителей международного научного сообщества из 47 стран мира.

Первая Центральноазиатская конференция «Валдая» прошла в 2021 году в Казани.