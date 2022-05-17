Нижний Новгород, 17 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. У Нижегородской области есть множество интересных проектов со странами Туркестана в сферах науки, образования и IT-технологий. Об этом 17 мая рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дарья Антонова ИА REGNUM Глеб Никитин

Во время своего выступления губернатор акцентировал внимание на нескольких темах, в том числе текущем товарообороте и перспективных направлениях сотрудничества.

«Наш торгово-экономический оборот со странами Азии составляет 600 миллионов долларов. В апреле мы во второй раз приняли участие в выставке «Иннопром» в Узбекистане. Нижегородская область заключила 14 соглашений, Нижний Новгород стал побратимом Бухары. У нас хорошее взаимодействие в сфере науки, IT», — сказал он.

Справка ИА REGNUM: международный дискуссионный клуб «Валдай» — экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году. За время существования площадки в ее работе приняли участие более 600 представителей международного научного сообщества из 47 стран мира.

Первая Центральноазиатская конференция «Валдая» прошла в 2021 году в Казани.