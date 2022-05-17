Вашингтон, 17 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Актриса Джессика Зор и её возлюбленный, хоккеист Брэд Ричардсон, помолвлены. Об этом артистка сообщила в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Pixabay.com Свадьба

Зор опубликовала фотографию с Ричардсоном, на которой продемонстрировала кольцо. «Я сказала да», — подписала она пост.

Добавим, что Джессика Зор и Брэд Ричардсон состоят в отношениях с 2019 года. У пары в январе 2021 года родилась дочь.

ИА REGNUM напоминает, что Джессика Зор снялась в нескольких телесериалах. Известность ей принесла роль в шоу «Сплетница», где она сыграла Ванессу Абрамс.