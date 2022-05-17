Сантьяго, 17 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Учитывая рост насилия в южных территориях Чили, правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения, но в ограниченном режиме — только на дорогах и автомагистралях. Об этом заявил глава МВД Чили Изкия Сичес, сообщает Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чили

«Очевидно, что в последнее время участились случаи насилия на дорогах, блокирования дорог, что ставит под угрозу свободный транзит и прерывает цепочки поставок», — сказал Сичес журналистам.

По его словам, эти случаи затрудняют реализацию проектов развития и работают на рост условий бедности и неравенства.

Сичес подчеркнул, что исполнительная власть решила «использовать все инструменты государства для обеспечения безопасности наших граждан, объявив чрезвычайное положение для защиты дорог в провинциях Арауко и Биобио».

По словам министра, таким образом власти намерены обеспечить свободное передвижение людей, поставок и реализацию политики, способной улучшить качество жизни жителей названных территорий.