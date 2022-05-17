Москва, , 11:29 — REGNUM В Москве проходит суд над экс-сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым. В ходе заседания по уголовному делу, один эпизод которого связан с убийством Фраля Шебзухова — советника президента республики, был заслушан бывший врио главы республиканского управления Следственного комитета генерал-майор юстиции Казбек Булатов. Из его показаний следует, что в действиях бывшего сенатора Рауфа Арашукова нет состава преступления.

Рауф Арашуков Kchr.ru

Так, по данным экс-главы СК по региону, который также является в настоящее время фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, обвиняемый в убийстве Шебзухова Рустам Копсергенов, заявил, что Арашуков всего навсего попросил побить Шебзухова. При этом нет даже доказательств, что Компергенов и Арашуковы были знакомы. Этого не подтвердили ни в окружении экс-сенатора, ни в окружении самого Копсергенова. Поэтому следственные органы пришли к выводу, что Арашуков не причастен к убийству советника главы республики.

«Даже если и принять слова Копсергенова на веру, то в действиях Арашукова отсутствует состав преступления. Речь шла о том, чтобы «побить» потерпевшего, а статья «побои» в тот момент была декриминализирована», — цитирует Булатова ТАСС.

Напомним, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков — советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» — обвиняются в организации преступной группы, похищавшей газ у ПАО «Газпром» на Юге России и Северном Кавказе. Кроме того, младшему Арушукову предъявляется обвинение в организации убийств представителя черкесского молодежного движения Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году.