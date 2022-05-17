Архангельск, 17 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Архангельской области средняя зарплата за первые два месяца 2022 года выросла на 7,7% и составила 60 226 рублей. При этом в реальном исчислении (с учетом индекса потребительских цен) она уменьшилась на 2,1%, сообщает Архстат.

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По данным статистики, просроченная задолженность по зарплате за год сократилась на 19,3% и составила к 1 апреля почти 37 млн рублей.

«Задолженность из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней отсутствует», — подчеркнули в Архстате.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области статус безработных имеют 7,7 тысячи человек.