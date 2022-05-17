Москва, , 11:29 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10» в ударном варианте начали применять на Украине Вооружённые силы России. Об этом 17 мая сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник «Орлан-10» Андрей Русов

Ведомство опубликовало видео в Telegram-канале, в котором показано, как собирают беспилотник и готовят его к запуску.

Ударные дроны способны нести осколочно-фугасные гранаты, которые закладываются в специальные блоки. Они подвешиваются под крыло БПЛА.

Беспилотник запускается с катапульты, во время полёта сбрасывает бомбы на позиции украинских боевиков и сам фиксирует результат поражения бортовой камерой.

«На «Орлан-10» подвешиваются четыре осколочно-фугасных снаряда. Каждый снаряд поражает цели в радиусе 10 метров», — рассказал военнослужащий службы беспилотной авиации.

Кроме того, в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника «Орлан-10» выполняют разведывательные полёты на тактическую глубину, обнаруживая цели и передавая их координаты артиллеристам, а также корректируют огонь.