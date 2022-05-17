* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 11:28 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана опубликовал фотографии бывших полицейских и армейских спецназовцев в Панджшере. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Себгатуллы Ахмади, представителя Фронта сопротивления, эти коммандос ранее действовали в составе спецназа министерств обороны, внутренних дел и национальной безопасности Афганистана, а теперь перебрались в Панджшер для борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ахмади назвал их «особыми героями».

«Наш спецназ стремительными атаками нанёс сильные удары по оккупационным силам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — написал он в Twitter.

Силы Фронта сопротивления в последние недели предприняли скоординированные атаки на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер, вынудив их направить туда большое количество подкреплений из других провинций.

Одновременно фронт атаковал позиции радикалов в долине Андараб провинции Баглан.